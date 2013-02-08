Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: arriva il Floating Touch?
di Redazione
08/02/2013
[caption id="attachment_3670" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4, a proposito della sua scheda tecnica, potrebbe presentare una novità a sorpresa, di cui fino ad oggi nessuno aveva fatto parola, vale a dire quella relativa al cosiddetto Floating Touch, che potrebbe garantire un valore aggiunto non da poco al device Android, se si pensa che, al momento, l'unico modello che può vantare un simile plus è il Sony Xperia Sole. Nello specifico, il Floating Touch consiste in una vera e propria evoluzione del touch, considerando che gli utenti potranno fornire un input allo schermo senza toccarlo fisicamente, ma avvicinando soltanto il dito al display, facendo i soliti movimenti per impartire un comando al Samsung Galaxy S4. L'indiscrezione è stata riportata di recente da DDaily e, naturalmente, almeno per ora non può vantare conferme ufficiali: il colosso coreano riuscirà ad implementare nel Samsung Galaxy S4 il controller maXTouch S di Atmel?
Redazione
