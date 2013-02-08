Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean per i no brand: nuovi bug

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 in grado di far registrare delle novità sorprendenti in queste ore, considerando l'inaspettato arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2 no brand in Italia, mentre all'esterno non si sono registrate novità di rilievo. Se da un lato è elevato il numero di utenti che ha segnalato la disponibilità del suddetto update, allo stesso tempo va detto che non tutti hanno ricevuto la tanto desiderata notifica, senza tralasciare il fatto che, almeno per ora, l'aggiornamento Galaxy S2 risulta scaricabile solo via OTA. Difficile, almeno per ora, parlare di bug sicuri per l'update, anche se in diverse circostanze si è parlato di un riavvio automatico del Samsung Galaxy S2, a quanto pare risolto solo con il ripristino delle condizioni di fabbrica del modello. Nelle prossime ore vi forniremo maggiori dettagli sull'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2.