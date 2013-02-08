Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10, confronto video

08/02/2013

[caption id="attachment_3656" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10"]Samsung Galaxy S3 vs BlackBerry Z10[/caption] Samsung Galaxy S3 vs. BlackBerry Z10 protagonisti, in queste ore, di un primo confronto video tra i due device, nonostante quello concepito dal colosso canadese non sia ancora disponibile sul mercato. Grazie allo staff di PocketNow, infatti, è stato possibile mettere l’uno contro l’altro due device che, ad oggi, rappresentano alternative validissime in un settore competitivo come quello degli smartphone. Difficile decretare un vincitore, osservando da vicino le caratteristiche del Samsung Galaxy S3 e del BlackBerry Z10, anche perché il device Android ha quasi un anno in più rispetto al suo antagonista. I top di gamma, comunque, portano avanti una sfida molto equilibrata, che avrà un esito differente a seconda delle esigenze specifiche da parte degli utenti. Di seguito il video Samsung Galaxy S3 vs. BlackBerry Z10:

