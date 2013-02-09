[caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 quando esce in Italia? E' questo il quesito che tocca da vicino coloro che hanno già mostrato un certo interesse per l'acquisto di uno smartphone destinato a battere nuovamente i record dei device Android, considerando anche il clamore con il quale gli utenti in Rete si stanno interessando all'appuntamento in questione. Nello specifico, le ultime voci ci parlano di un'uscita in alcuni Paesi europei durante le prime battute del mese di aprile, ma, tra questi, non dovrebbe esserci l'Italia. Qui da noi, infatti, il Samsung Galaxy S4 è atteso un paio di settimane dopo, con la possibilità, nel frattempo, di raccogliere tutte le informazioni necessarie sulla caratteristiche del device, auspicando che il nostro Paese non si veda riservato il medesimo trattamento dell'iPhone 5, dal punto di vista del prezzo.