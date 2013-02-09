Jelly Bean Galaxy S3, migliora la durata della batteria

[caption id="attachment_874" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 sembra aver portato con sé un miglioramento tangibile alla durata della batteria del device, anche se parliamo di percentuali di incremento che, secondo le ultime indiscrezioni, si aggirerebbero tra il 10 ed il 20%, considerando una serie di feedback che è stato possibile raccogliere in Rete in queste ore. Al momento, come si può immaginare, è impossibile trarre conclusioni e sentenze, a proposito dell’arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S3 no brand, ma tutto lascia pensare che l’update in questione sia stato positivo per uno degli argomenti che stava e che sta maggiormente a cuore agli utenti. Quanto agli altri aspetti associabili all’aggiornamento, le opinioni promuovono il nuovo pacchetto anche dal punto di vista del multi view, oltre alla sensazione di un passo in avanti fatto a proposito delle performance generali del Samsung Galaxy S3.