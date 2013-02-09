Aggiornamento Galaxy S2, speranze per Jelly Bean dal Samsung Galaxy S3

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 forse più vicino adesso, considerando che Samsung ha finalmente risolto una serie di problematiche che avevano impedito la piena distribuzione di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3, fino ad arrivare addirittura al suo ritiro. In questa settimana, l'update in questione è tornato disponibile, con Samsung che ha dato un chiaro segnale a tutto il mercato, magari dando nuove speranze a che a coloro che restano in attesa di notizie per il proprio Samsung Galaxy S2, al dì là della disponibilità garantita nei giorni scorsi per la sua versione no brand: nonostante le parole pronunciate lo scorso fine settimane da Samsung Ucraina, infatti, l'auspicio da parte degli utenti è che si riesca comunque a far prima del mese di marzo, anche perché l'update ha già preso piede in alcuni Paesi europei e in Cina (e nella giornata di ieri in Corea), salvo poi arrestarsi.