Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 2: stessa batteria?

Redazione Avatar

di Redazione

10/02/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3678" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 2"]Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 2[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy Note 2 potrebbero essere collocati sullo stesso livello, per quanto concerne un delicato argomento come quello della durata della batteria. Vanno in questa direzione, infatti, le ultime indiscrezioni che giungono dalla Rete, considerando che, con ogni probabilità, il Samsung Galaxy S4 potrà contare sulla cosiddetta S-Pen. L'utilizzo di una serie di peculiarità che fino ad oggi sono state associate in modo esclusivo al Samsung Galaxy Note 2, più in particolare, farà sì che il device in arrivo possa contare sulla medesima batteria pari a 3100 mAH, anche se gli addetti ai lavori non escludono che, nei mesi successivi, la casa produttrice coreana possa lanciare sul mercato un'ulteriore batteria ufficiale, ancora più capiente, esattamente come sta per avvenire con il Samsung Galaxy S3.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean: il punto sulla durata della batteria

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S2, speranze per Jelly Bean dal Samsung Galaxy S3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018