Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 2: stessa batteria?

[caption id="attachment_3678" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy Note 2 potrebbero essere collocati sullo stesso livello, per quanto concerne un delicato argomento come quello della durata della batteria. Vanno in questa direzione, infatti, le ultime indiscrezioni che giungono dalla Rete, considerando che, con ogni probabilità, il Samsung Galaxy S4 potrà contare sulla cosiddetta S-Pen. L'utilizzo di una serie di peculiarità che fino ad oggi sono state associate in modo esclusivo al Samsung Galaxy Note 2, più in particolare, farà sì che il device in arrivo possa contare sulla medesima batteria pari a 3100 mAH, anche se gli addetti ai lavori non escludono che, nei mesi successivi, la casa produttrice coreana possa lanciare sul mercato un'ulteriore batteria ufficiale, ancora più capiente, esattamente come sta per avvenire con il Samsung Galaxy S3.