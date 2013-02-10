Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean: il punto sulla durata della batteria

[caption id="attachment_1322" align="aligncenter" width="516" caption="Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 ha ricevuto da pochi giorni l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 e, a mente fredda, è possibile fare un primissimo punto su uno degli argomenti che stava e sta maggiormente a cuore per gli utenti, vale a dire quello della durata della batteria. Coloro che, in possesso di un device no brand, hanno potuto effettuare l'update senza grossi problemi, infatti, hanno espresso pareri tutto sommato positivi sul tema, facendo presente, nella maggior parte dei casi, che la batteria del Samsung Galaxy S2 è restata su livelli accettabili, mentre alcuni parlano addirittura di un leggero miglioramento con Android Jelly Bean 4.1.2. Isolatissimi, invece, i casi di lamentele su un presunto abbassamento dell'autonomia, probabilmente legato ad una tipologia diversa di bug: insomma, il Samsung Galaxy S2 con Android Jelly Bean 4.1.2, almeno per ora, può dirsi promosso sul tema batteria.