Samsung Galaxy S3, prezzo migliore in offerta a 419 euro
di Redazione
10/02/2013
[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore, in questo momento, si focalizza sull'offerta da parte del sito setelefonando.net, con la possibilità di chiudere l'acquisto dello smartphone, affrontando una spesa pari a 419 euro, cui sarà comunque necessario associare le spese di spedizione, che il rivenditore (procedendo con l'ordine) stima in 8 euro. Quanto ai tempi di attesa per ricevere il Samsung Galaxy S3, coloro che intendono aderire all'offerta riceveranno il prodotto entro cinque giorni lavorativi, con la possibilità di toccare con mano il Samsung Galaxy S3 di colore blu. Insomma, il prezzo medio dello smartphone Android più ambito, complici anche le voci sulla prossima uscita del Samsung Galaxy S4, inizia a calare in modo significativo. Ulteriori dettagli sull'offerta che pare consentire l'acquisto del Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore, sono disponibili in questa pagina.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4 e scheda tecnica: conferme per l'8 Core
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016