Samsung Galaxy S4 e scheda tecnica: conferme per l'8 Core
di Redazione
11/02/2013
[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 fa emergere importanti conferme, in queste ore, per quanto concerne la sua scheda tecnica, anche se per ora non si può certo parlare di caratteristiche ufficiali per il device che risulta essere già attesissimo tra il popolo androidiano. In particolare, a detta di molti, uno dei punti di forza del Samsung Galaxy S4 sarà rappresentato dal suo nuovo processore: dopo un certo scetticismo iniziale, infatti, stanno prendendo nuovamente quota le probabilità che il modello possa puntare addirittura su un Exynos Octa, a sua volta basato su 8 Core. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione per il settore smartphone, accompagnata dal fatto che, a questo punto, pare scontata anche l'adozione di una fotocamera da 13 megapixel, ai massimi livelli per il mercato (fatta eccezione per la tecnologia PureView di Nokia).
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3 Tim, l'operatore preannuncia Jelly Bean
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, prezzo migliore in offerta a 419 euro
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018