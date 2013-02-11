Aggiornamento Galaxy S3 Tim, l'operatore preannuncia Jelly Bean

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Tim finalmente più vicino, alla luce di segnali incoraggianti che stanno giungendo non solo dall'operatore, ma anche dall'iperattivismo di Samsung, in questi giorni, dal punto di vista della diffusione per gli update dedicati ai suoi device di fascia alta (con un particolare riferimento proprio ad Android Jelly Bean 4.1.2). Se da un lato l'utenza in possesso di un Samsung Galaxy S3 Tim sembra non credere più alle rassicurazioni della compagnia telefonica, dall'altro il ritmo assunto da Samsung mostra chiaramente che l'azienda è stata in grado di risolvere alcuni problemi cruciali di compatibilità tra lo stesso Android Jelly Bean 4.1.2 e le peculiarità dei suoi modelli. Insomma, l'attesa per l'aggiornamento Galaxy S3 Tim potrebbe essere davvero alle battute finali, magari con tempi di uscita fissati già in settimana.