Jelly Bean Galaxy S2: aggiornamento in Francia e vicino per Tim

[caption id="attachment_565" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 vede l'aggiornamento più vicino per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S2 in Italia e che, dopo le notizie provenienti la scorsa settimana dalla versione no brand in commercio nel nostro Paese, attendono con trepidazione novità, per quanto concerne la diffusione di Android Jelly Bean 4.1.2. Nello specifico, gli ultimi giorni sono stati utili per scoprire che il Samsung Galaxy S2 ha ricevuto il suddetto aggiornamento anche in Francia, con un chiaro segnale dato agli oltre trenta milioni di utenti che hanno effettuato l'acquisto del device in questi due anni. I problemi sembrano essere risolti quasi definitivamente, come evidenziato anche dai feedback tutto sommato positivi, da parte di coloro che hanno toccato con mano l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 con il proprio Samsung Galaxy S2 no brand.