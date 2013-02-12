Samsung Galaxy S4, presentazione il 15 marzo: inviti al MWC

[caption id="attachment_3388" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 verso la presentazione il prossimo 15 marzo, con i possibili inviti per l'evento in questione che la casa produttrice potrebbe distribuire agli addetti ai lavori già nei prossimi giorni, in occasione di un evento come il Mobile World Congress, dove dovrebbe dunque arrivare la conferma ufficiosa sul fatto che il modello Android sarà in uscita in tempi decisamente ristretti. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono dalla Rete, per un dispositivo già attesissimo, nonostante le sue caratteristiche tecniche non siano ancora certe. Negli Stati Uniti, poi, in questi giorni non sono state accolte benissimo le indiscrezioni che vedono il Paese più indietro, per quanto concerne la speciale griglia sull'uscita del Samsung Galaxy S4: anche in questo caso, infatti, pare certa la precedenza per l'Europa, con lo sbarco del device negli States solo a maggio.