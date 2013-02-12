Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean in un nuovo video

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 in grado di far sperimentare agli utenti tutti i plus legati al tanto atteso upload, dopo di versi mesi in cui gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2 hanno invocato inutilmente lo sbarco di Android Jelly Bean 4.1.2 sul proprio device. Fermo restando che, in Italia, la disponibilità dell’aggiornamento Galaxy S2 in questione è circoscritta al solo Samsung Galaxy S2, è interessante concentrarci su alcuni video che, in queste ore, ci mostrano tutto il potenziale di un update che sta regalando diverse sorprese agli utenti, andando ben oltre la mera introduzione di nuove funzionalità. E’ giudizio condiviso, infatti, che la fluidità del Samsung Galaxy S2, grazie ad Android Jelly Bean 4.1.2, è aumentata in modo importante, come emerge dal video che è possibile consultare in questa pagina.