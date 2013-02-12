Caricamento...

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Vodafone utile anche per la batteria?

12/02/2013

[caption id="attachment_314" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 marchiato Vodafone, come molti utenti ricorderanno, la scorsa settimana ha ricevuto un aggiornamento che, pur non facendo evolvere la versione del sistema operativo Android Jelly Bean, ha migliorato una serie di aspetti legati all'esperienza di utilizzo del popolare smartphone. Secondo le ultime segnalazioni emerse sul web, nello specifico, pare che l'aggiornamento Galaxy S3 in questione sia stato utile anche per garantire agli utenti una maggiore durata della batteria, anche se al momento è troppo presto per maturare certezze sotto questo punto di vista. Gli indizi positivi, comunque, giungono indirettamente anche dal Samsung Galaxy S3 no brand, che sembra aver fatto effettivamente un passo in avanti di questo tipo con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2. Nei prossimi giorni ne sapremo di più anche sull'aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 Vodafone.  

Samsung Galaxy S4 in foto: nuovo concept

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean in un nuovo video

