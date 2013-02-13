Samsung Galaxy S4 in foto: nuovo concept

[caption id="attachment_3709" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede spuntare in Rete una nuova foto, ovviamente concentrata su un concept che, per diversi motivi, risulta essere molto interessante. Secondo gli analisti del settore, infatti, si tratta della perfetta via di mezzo tra due smartphone molto apprezzati dal pubblico, vale a dire il Samsung Galaxy S3 ed il Nexus 4, cercando di estrarre da entrambi il meglio. Va precisato che, nei giorni scorsi, una fonte del calibro di SamMobile aveva riportato l'indiscrezione secondo cui, dal punto di vista del design, vi sarebbero state molte analogie tra il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S3, con i materiali utilizzati che avrebbero invece rappresentato un elemento di profonda rottura rispetto al passo. Sarà effettivamente questo l'impatto visivo del Samsung Galaxy S4?