Aggiornamento Galaxy S3 Wind, uscita Jelly Bean meno lontana

[caption id="attachment_3712" align="aligncenter" width="459" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Wind meno lontano, rispetto a quelle che potevano essere le sensazioni maturate dagli utenti negli ultimi tempi, considerando che, dopo diversi giorni di mancati feedback forniti agli utenti, l’operatore ha finalmente detto la sua, in merito ai tempi di uscita di Android Jelly Bean 4.1.2 per lo stesso Samsung Galaxy S3 Wind. Nel dettaglio, la compagnia telefonica ha fatto sapere che si sta organizzando per garantire questa importante svolta ai propri utenti in tempi ristretti, fermo restando che, al momento, non vi è possibilità di fornire informazioni più precise sulla data di uscita. Insomma, ci sarà ancora da attendere per lo stesso aggiornamento Galaxy S3, nonostante l’update sia addirittura disponibile per il Samsung Galaxy S2 no brand, ma quantomeno Wind dimostra di “essere sul pezzo”, auspicando una celere risoluzione di questa faccenda.