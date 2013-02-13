Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean e bug: chiarimento sulle soluzioni

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 ha ricevuto nel corso degli ultimi giorni l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, in riferimento alla versione no brand del device, ma, a questo punto, è necessario fare il punto sui possibili bug ai quali si può andare incontro e, soprattutto alle rispettive soluzioni. In primo luogo, anche se è piuttosto raro, è possibile che il Samsung Galaxy S2 possa incappare in qualche riavvio indesiderato per gli utenti, oppure andare incontro ad un calo della durata della batteria: se nel primo caso è effettivamente consigliabile ripristinare il device alle condizioni di fabbrica, nel secondo lo stesso metodo non genera alcun risultato, a differenza di quanto detto da alcuni in Rete. Il Samsung Galaxy S2, aggiornato ad Android Jelly Bean 4.1.2 e con eventuali problemi di batteria, non potrà fare altro che attendere una nuova patch.