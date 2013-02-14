Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: processore da 1.9 GHz?

[caption id="attachment_3335" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne la sua scheda tecnica, potrebbe contare su un processore da 1.9 GHz, almeno stando alle ultime indiscrezioni che sono state fornite direttamente da GL Benchmark, importante fonte asiatica che si è comunque concentrata sulla variante del dispositivo Android che sarà in commercio nel suddetto continente. Le voci, dunque, per ora non investono la versione del Samsung Galaxy S4 che toccheremo con mano in Italia, presumibilmente entro la fine del mese di aprile, ma la dicono lunga sul potenziale del dispositivo, se si pensa che molti addetti ai lavori, di recente, hanno parlato già di un possibile chip Octa Core, in grado di fare davvero la differenza, rispetto ai principali concorrenti della casa produttrice. Sarà davvero il processore il vero valore aggiunto del Samsung Galaxy S4?