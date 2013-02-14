Aggiornamento Galaxy S3 Wind, smentito il rilascio di Jelly Bean

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Wind vicino, come abbiamo riportato nella giornata di ieri in quest'articolo, ma non ancora in uscita. Negli ultimi giorni, infatti, hanno preso piede alcune voci in Rete, in merito al presunto rilascio di Android Jelly Bean 4.1.2 per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 Wind, al punto che i toni degli utenti, sulla pagina Facebook di Tim, sono diventati ulteriormente duri. E' importate evidenziare, tuttavia, che ancora oggi non si riscontra la presenza di link al download via Odin su SamMobile, ragion per cui non si può ancora parlare di rilascio dell'aggiornamento Galaxy S3 per la variante brandizzata Wind, fermo restando che è probabile l'avvio di una fase concentrata su test sul campo, che potrebbero rendere l'appuntamento più vicino di quanto si potesse pensare.