Jelly Bean Galaxy S2, aggiornamento nuovamente fermo

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2013

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"]Jelly Bean Galaxy S2[/caption] Jelly Bean Galaxy S2 vive nuovamente una fase di stallo, per quanto concerne la tanto attesa uscita dell’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Il riferimento, per una volta, non è solo al Samsung Galaxy S2 brandizzato in Italia, ma anche alle versioni che sono in commercio nel resto del mondo, considerando che il processo di diffusione si è improvvisamente arrestato nel corso degli ultimi giorni. I riscontri tutto sommato positivi, emersi dall’aggiornamento Galaxy S2 no brand avvistato in Italia, dunque, sembrano non essere ancora sufficienti per garantire la piena diffusione di un update che risultato ormai atteso da diversi mesi. Le stesse divisioni nazionali di Samsung, all’interno delle proprie pagine nei principali social network, al momento non sono in grado di dare in informazioni sull’uscita di Jelly Bean per Galaxy S2.

