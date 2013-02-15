Caricamento...

Samsung Galaxy S4, caratteristiche: assenza certa per la S-Pen

15/02/2013

[caption id="attachment_3731" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, tra le sue caratteristiche, non andrà ad includere la cosiddetta S-Pen, nonostante negli ultimi tempi alcuni media asiatici avessero dato la mossa praticamente per scontata da parte della casa produttrice. E' questa una delle ultime novità che giunge direttamente da SamMobile, che ha fornito recentemente ulteriori indizi su quella che dovrebbe essere la scheda tecnica dello smartphone. In compenso, la stessa fonte ha confermato la presenza del tasto Home, mentre non è da escludere la presenza della tecnologia che consentirà di interagire con lo schermo del Samsung Galaxy S4, senza la necessità del contatto fisico per impartire input. Insomma, nonostante la doccia fredda della mancata presenza della S-Pen, sono comunque molteplici le potenziali sorprese che si possono nascondere dietro la presentazione del Samsung Galaxy S4.

Redazione

