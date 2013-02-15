Jelly Bean Galaxy S3 Tim e Wind, speranze per la batteria

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 con una possibile sorpresa, per quanto riguarda gli utenti in possesso di uno smartphone brandizzato Tim e Wind. Come abbiamo riportato nel corso degli ultimi giorni, in quest'articolo, pare che il secondo aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 Vodafone sia stato importante soprattutto per migliorare la durata della batteria, allineando le sue performance a quelle del Samsung Galaxy S3 no brand. Diversi addetti ai lavori, ma anche molti utenti (nella varie community di settore), a questo punto ritengono che l'aggiornamento Galaxy S3 per le restanti versioni del modello che ancora non possono contare su Android Jelly Bean 4.1.2, porterà con sé anche la patch necessaria per migliorare l'autonomia della batteria, del resto messa a dura prova durante il mese di dicembre, quando i suddetti modelli hanno ricevuto l'update ad Android Jelly Bean 4.1.1.