Aggiornamento Galaxy S2, diversi bug segnalati

Aggiornamento Galaxy S2 ancora ai box, nonostante sia trascorsa ormai oltre una settimana dall'uscita di Android Jelly Bean 4.1.2 per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2. Coloro che si chiedono quali possano essere i fattori che stanno ancora una volta rallentando i tempi, potrebbero trovare risposta nelle segnalazioni da parte di alcuni utenti, che hanno messo in evidenza una serie di aspetti, in grado di far riflettere nuovamente la casa produttrice. In particolare, le ultime voci si focalizzano su problemi con il T9, che appare restio ad accogliere le parole suggerite dagli utenti, senza tralasciare il solito surriscaldamento del dispositivo e le difficoltà nell'accedere alla galleria fotografica. La buona notizia, comunque, risiede nel fatto che l'aggiornamento Galaxy S2 no brand pare non aver peggiorato la durata della batteria.