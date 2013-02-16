Samsung Galaxy S4, scheda tecnica e uscita: importanti conferme
[caption id="attachment_3763" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 scheda tecnica"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 riceve importanti conferme, in queste ore, per quanto concerne la sua scheda tecnica e la data di uscita sul mercato. Secondo quanto riportato dalla più attendibile tra le fonti, vale a dire SamMobile, la presentazione dello smartphone è effettivamente prevista il prossimo 15 marzo, mentre l'avvio delle vendite è in programma durante la prima settimana di marzo. Dal punto di vista della scheda tecnica, invece, è possibile soffermarsi sulla dotazione iniziale del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, ma soprattutto sul processore, che dovrebbe essere un Exynos 5 Octa (8-Core). Il Samsung Galaxy S4, poi, conterà con ogni probabilità su 2 GB di memoria RAM e su una fotocamera da 13 megapixel, diventando di diritto lo smartphone più evoluto di sempre, in attesa della risposta degli altri produttori.
