Samsung Galaxy S3, aggiornamento Jelly Bean 4.1.2 bloccato all'estero

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 ad un punto morto, per quanto concerne l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, nonostante la maggior parte delle versioni disponibili sul mercato abbiano ormai ricevuto il tanto atteso update, con opinioni discordanti da parte degli utenti che lo hanno potuto toccare con mano. In questi giorni, nel dettaglio, è possibile imbattersi in un arresto repentino della diffusione dello stesso aggiornamento, come è possibile notare dall'elenco dei download via Odin, presenti su SamMobile, sintomo del fatto che, con ogni probabilità, la casa produttrice deve risolvere gli ultimi problemi, prima di garantire Android Jelly Bean 4.1.2 per tutti i Samsung Galasy S3. In Italia, lo ricordiamo, la situazione è ancora ferma al Samsung Galaxy S3 Vodafone e H3G, oltre a quello no brand.