Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean in Canada

Il Samsung Galaxy S2 ha ricevuto ufficialmente l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 in Canada. E' questa la notizia riportata di recente da SamMobile, che in qualche modo può fa ben sperare tutti coloro che sono ancora in attesa di un update che doveva essere in uscita mesi fa. E' importante evidenziare che l'aggiornamento in questione investe una versione differente del Samsung Galaxy S2, ragion per cui il rilascio di Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia e negli altri Paesi europei non sarà automatico, ma resta il segnale positivo, riguardante il fatto che qualcosa inizia a muoversi dal punto di vista del colosso coreano. I bug da risolvere non sono pochi, ma il test sul campo rimane lo step finale prima di passare ufficialmente all'aggiornamento Galaxy S2.