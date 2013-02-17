Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini, doppia uscita in un mese
[caption id="attachment_3745" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 è protagonista indiretto di un'indiscrezione a sorpresa in queste ore, almeno stando a quanto riportato da una fonte come SamMobile, secondo cui il fratello minore dello smartphone, vale a dire il Samsung Galaxy S4 mini, potrebbe essere in uscita sul mercato addirittura durante il mese di maggio. Nonostante in un primo momento alcuni addetti ai lavori avessero ipotizzato che la presentazione del Samsung Galaxy S4 potesse spostare quella del Samsung Galaxy S4 mini addirittura a settembre, pare che adesso l'intenzione della casa produttrice sia quella di concentrare le due uscite nell'arco di un mese, probabilmente per fronteggiare i prossimi progetti di Apple, considerando che resta in piedi l'ipotesi che si possa andare incontro a più di un iPhone. Quale sarà l'impatto sul pubblico per il Samsung Galaxy S4 mini, di cui non si conoscono ancora le caratteristiche?
