Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S, sarà record di vendite

Il Samsung Galaxy S4 sarà perfettamente in grado di combattere da solo contro l'iPhone 5S? Il riferimento, in questo caso, non è tanto alle caratteristiche tecniche del modello, quanto al volume di vendite che si prevede possa contraddistinguere il dispositivo Android, almeno stando ad alcune stime che sono state rese pubbliche da un famoso analista, vale a dire Peter Misek. Nel dettaglio, pare che il Samsung Galaxy S4 abbia tutto il potenziale per far registrare addirittura 100 milioni di pezzi distribuiti, mettendosi alle spalle tutti i precedenti record riscontrati con i device Android, ma soprattutto andando a competere da solo con il nuovo iPhone che Apple sta producendo. I fornitori, secondo Misek, stanno per la prima volta preparando "volumi" di componenti simili a quelli messi da parte solitamente per un dispositivo della mela morsicata.