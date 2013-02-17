Caricamento...

Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean: download codici sorgente

17/02/2013

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 fa un passo non di secondaria importanza, in vista dell'uscita definitiva del suo aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, ad oggi, ricordiamolo, disponibile per un numero decisamente limitato di versioni, alla luce degli ultimi test condotti dalla casa produttrice sul campo. Secondo quanto riportato da SamMobile nel corso delle ultime ore, più in particolare, è possibile prendere visione dei codici sorgente dello stesso Samsung Galaxy S2, in riferimento al suddetto aggiornamento. Per chiudere l'operazione in questione, secondo la fonte, è necessario collegarsi a questa pagina, impostando la ricerca interna con la stringa “GT-I9100”. Probabile, dunque, che Samsung stia risolvendo tutti i piccoli bug emersi con Android Jelly Bean 4.1.2 e che la sua diffusione a breve non abbia più alcun limite geografico.

