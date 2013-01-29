Samsung Galaxy S3, gli operatori lo preferiscono all'iPhone 5
di Redazione
29/01/2013
[caption id="attachment_2535" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 ottiene un risultato per certi versi incredibile nel Regno Unito, considerando che, in questi giorni, il dispositivo Android (insieme al Samsung Galaxy Note 2) è stato quello maggiormente suggerito dalle compagnie telefoniche, con un risultato che, per proporzioni, sembra non ammettere repliche. Come riportato anche su Samsung Galaxy S3 Italia, su otto compagnie telefoniche intervistate, infatti, ben sei hanno preferito suggerire agli utenti i suddetti dispositivi, mentre l’iPhone 5, seppur nettamente più giovane rispetto al Samsung Galaxy S3, ha ottenuto la preferenza solo da parte di H3G e Phone 4U. Peccato che lo studio in questione non abbia preso in esame le reali motivazioni che hanno portato ad un verdetto così esplicito, anche se c’è da giurarci che a fare la differenza sia stato il rapporto tra qualità e prezzo nel duello tra Samsung Galaxy S3 e iPhone 5.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4 contro iPhone 5S, caratteristiche a confronto
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean per i no brand crea polemiche
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016