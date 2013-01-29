Samsung Galaxy S3, gli operatori lo preferiscono all'iPhone 5

[caption id="attachment_2535" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ottiene un risultato per certi versi incredibile nel Regno Unito, considerando che, in questi giorni, il dispositivo Android (insieme al Samsung Galaxy Note 2) è stato quello maggiormente suggerito dalle compagnie telefoniche, con un risultato che, per proporzioni, sembra non ammettere repliche. Come riportato anche su Samsung Galaxy S3 Italia, su otto compagnie telefoniche intervistate, infatti, ben sei hanno preferito suggerire agli utenti i suddetti dispositivi, mentre l’iPhone 5, seppur nettamente più giovane rispetto al Samsung Galaxy S3, ha ottenuto la preferenza solo da parte di H3G e Phone 4U. Peccato che lo studio in questione non abbia preso in esame le reali motivazioni che hanno portato ad un verdetto così esplicito, anche se c’è da giurarci che a fare la differenza sia stato il rapporto tra qualità e prezzo nel duello tra Samsung Galaxy S3 e iPhone 5.