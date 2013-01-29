Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean per i no brand crea polemiche

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ancora nel mirino della critica, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S3 no brand, considerando che la versione del device in questione continua a non individuare la disponibilità dell'update ad Android Jelly Bean 4.1.2 via OTA, al dì là delle comunicazioni ufficiali da parte di Samsung in questi giorni. La questione, a dire il vero, sembrava risolta già venerdì sera, quando l'azienda aveva anticipato che i problemi ai server, dovuti alle moltissime richieste da parte degli utenti, sarebbero stati risolte a stretto giro. Ebbene, coloro che si aspettavano di poter effettuare l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il proprio Samsung Galaxy S3 no brand nel giro di poche ore, sono rimasti per forza di cose delusi, con l'update che ancora non dà segni di vita per coloro che intendono procedere alla sua installazione direttamente dallo smartphone.