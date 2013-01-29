Samsung Galaxy S4, l'uscita è forzata?
di Redazione
29/01/2013
[caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita ad aprile (in attesa di comunicazioni ufficiali in merito da parte di Samsung) sta creando più di una discussione in Rete, considerando che da un lato c'è chi non aspetta altro che toccare con mano il nuovo device concepito dal colosso coreano, mentre dall'altro c'è un leggero malumore tra gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S3 e che temono di essere trascurati dalla casa produttrice, dal punto di vista degli aggiornamenti. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un Samsung Galaxy S4 in uscita a meno di un anno dal lancio sul mercato dello stesso Samsung Galaxy S3, con la scelta da parte della casa produttrice probabilmente condizionata dalle voci che vedono il prossimo iPhone di Apple lanciato prima dell'estate. Insomma, la decisione sull'uscita del Samsung Galaxy S4 è più delicata di quanto si possa pensare.
Redazione
