Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean, l'uscita è ancora ferma

[caption id="attachment_649" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 sta andando incontro a ritmi decisamente lenti, per quanto concerne l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Il processo, come molti sapranno, è scattato poco meno di una settimana, con la disponibilità dell'update in Spagna e, poche ore dopo, anche in Cina, salvo poi andare ad una serie di indiscrezioni che, arrivati a questo punto, meritano una precisazione. Nello specifico, va detto che nei giorni scorsi era stata segnalata la diffusione dell'aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean anche nel Regno Unito (con prospettive positive, per forza di cose, per il futuro prossimo in Italia), salvo poi scoprire che si trattava di una persona in possesso di un Samsung Galaxy S2 nella sua versione spagnola. Insomma, i tempi di diffusione dell'update, soprattutto nel nostro Paese, sono destinati ancora ad essere piuttosto lungi.