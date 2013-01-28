Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean, l'uscita è ancora ferma

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_649" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 sta andando incontro a ritmi decisamente lenti, per quanto concerne l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Il processo, come molti sapranno, è scattato poco meno di una settimana, con la disponibilità dell'update in Spagna e, poche ore dopo, anche in Cina, salvo poi andare ad una serie di indiscrezioni che, arrivati a questo punto, meritano una precisazione. Nello specifico, va detto che nei giorni scorsi era stata segnalata la diffusione dell'aggiornamento Galaxy S2 a Jelly Bean anche nel Regno Unito (con prospettive positive, per forza di cose, per il futuro prossimo in Italia), salvo poi scoprire che si trattava di una persona in possesso di un Samsung Galaxy S2 nella sua versione spagnola. Insomma, i tempi di diffusione dell'update, soprattutto nel nostro Paese, sono destinati ancora ad essere piuttosto lungi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, l'uscita è forzata?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, quale sarà il prezzo?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014