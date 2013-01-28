Caricamento...

Samsung Galaxy S4, quale sarà il prezzo?

28/01/2013

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere commercializzato ad un prezzo migliore, rispetto ai valori che abbiamo potuto osservare a maggio con il Samsung Galaxy S3 e, a settembre, quando è stato messo in vendita il Samsung Galaxy Note 2, almeno secondo le ultime indiscrezioni che hanno preso piede di recente in Rete. Una chiave di lettura, a proposito dell'uscita anticipata del Samsung Galaxy S4 sul mercato (considerando che è ormai "ufficiosa" l'inizio delle vendite del device il prossimo 15 aprile, nettamente in anticipo rispetto alle previsioni e a meno di un anno dal lancio del Samsung Galaxy S3), potrebbe focalizzarsi sulla nuova politica di Apple, che, con ogni probabilità, lancerà uno o due iPhone ancora prima dell'estate. Insomma, la concorrenza, questa volta, potrebbe essere immediata, con il Samsung Galaxy S4 forse ad un prezzo più basso sugli scaffali.

