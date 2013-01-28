Caricamento...

Samsung Galaxy S3 Tim e aggiornamento Jelly Bean: altro rallentamento per l'uscita

28/01/2013

[caption id="attachment_288" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 Tim rischia di attendere ancora un bel po' prima di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. E' quanto emerge in questi giorni dal web, a causa di un problema imprevisto che ha visto protagonista la casa produttrice e che ha addirittura indotto Samsung a sospendere lo stesso aggiornamento, via OTA, per i Samsung Galaxy S3 no brand. Stiamo parlando, nel dettaglio, delle problematiche server, con quest'ultimi finiti con l'essere sovraccaricati in questi giorni, alla luce del fatto che il Samsung Galaxy S3 è costantemente uno degli smartphone più venduti sul mercato e che le richieste di aggiornamento che aumentano di update in update. Appare piuttosto ovvio, pertanto, che prima di rendere disponibile Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3 Tim, tra i più venduti, l'azienda farà ulteriori valutazioni per evitare i recenti problemi.

