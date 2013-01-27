Samsung Galaxy S3, prezzo migliore: 422 euro

[caption id="attachment_2559" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore non fa registrare sostanziali differenze, rispetto al punto sulle offerte che abbiamo fatto la scorsa settimana. In tal senso, oggi può tornare utile segnalare la proposta da parte del sito sottocostotelefonia.it, grazie al quale è possibile effettuare l'acquisto dello smartphone con un esborso pari a 422 euro. Un prezzo senza ombra di dubbio interessante per il Samsung Galaxy S3, anche se è necessario tenere conto anche delle spese di spedizione, che in questa circostanza ammontano a 15 euro, senza tralasciare il fatto che lo smartphone, nella sua versione di colore blu, viene venduto con garanzia Europa. Per i tempi di spedizione, invece, si consiglia di contattare preventivamente il rivenditore. Coloro che intendono approfondire tutti gli aspetti legati al Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore, possono collegarsi a questa pagina.