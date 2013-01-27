Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3 no brand: riepilogo dei bug

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 no brand purtroppo protagonista anche di alcuni bug nel corso degli ultimi giorni. Dal momento del rilascio di Android Jelly Bean 4.1.2 per i Samsung Galaxy S3 che non sono stati acquistati con il marchio di un operatore, infatti, siamo andati incontro ad alcune segnalazioni che dovranno per forza di cose attirare l'attenzione da parte degli utenti. Nello specifico, pare che in alcuni casi si assista ancora al riavvio improvviso del Samsung Galaxy S3, soprattutto in riferimento all'utilizzo della tecnologia NFC, senza dimenticare la delicata questione della batteria: in attesa di dettagli sulla durata, infatti, alcuni utenti affermano che il ciclo di ricarica non arrivi mai al 100%, creando dubbi sul fatto che la stessa batteria del Samsung Galaxy S3 no brand sia del tutto carica. Basterà una formattazione?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo migliore: 422 euro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, nuovi dubbi su presentazione e uscita

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015