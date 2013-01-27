Aggiornamento Galaxy S3 no brand: riepilogo dei bug

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 no brand purtroppo protagonista anche di alcuni bug nel corso degli ultimi giorni. Dal momento del rilascio di Android Jelly Bean 4.1.2 per i Samsung Galaxy S3 che non sono stati acquistati con il marchio di un operatore, infatti, siamo andati incontro ad alcune segnalazioni che dovranno per forza di cose attirare l'attenzione da parte degli utenti. Nello specifico, pare che in alcuni casi si assista ancora al riavvio improvviso del Samsung Galaxy S3, soprattutto in riferimento all'utilizzo della tecnologia NFC, senza dimenticare la delicata questione della batteria: in attesa di dettagli sulla durata, infatti, alcuni utenti affermano che il ciclo di ricarica non arrivi mai al 100%, creando dubbi sul fatto che la stessa batteria del Samsung Galaxy S3 no brand sia del tutto carica. Basterà una formattazione?