Samsung Galaxy S4, nuovi dubbi su presentazione e uscita
di Redazione
27/01/2013
[caption id="attachment_3281" align="aligncenter" width="510" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta facendo parecchio parlare di sé, in questi giorni, per quanto riguarda il delicato tema sia della sua presentazione, sia soprattutto della sua uscita, considerando che, se da un lato l'inizio della settimana è stato caratterizzato da voci quasi ufficiali, in merito alla sua commercializzazione durante il mese di aprile, allo stesso tempo dobbiamo prestare attenzione alle notizie riportate da una nuova fonte, vale a dire Technobuffalo. Secondo quanto emerso a proposito del Samsung Galaxy S4, più in particolare, il device non comparirebbe nella lista dei dispositivi presentati nel primo semestre del 2013 (la fonte parla della presunta roadmap di Samsung, che sarebbe stata resa pubblica involontariamente da un suo dipendente), anche se, è bene precisarlo, lo stesso Samsung Galaxy S4 potrebbe aver assunto un nome in codice in questo caso, considerando che il 4, in Corea, porta sfortuna.
