Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean in Italia: tempi di uscita

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2013

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 attende con impazienza l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche in Italia. Le ultime indiscrezioni, sotto questo punto di vista, ci dicono che lo schema seguito da Samsung dovrebbe essere il solito, con l'aggiornamento Galaxy S2 dapprima disponibile per i dispositivi marchiati Vodafone e H3G. Se in questi casa la data di uscita potrebbe essere fissata entro i primi di novembre, potrebbe essere necessario attendere dalle due alle tre settimane per i Samsung Galaxy S2 no brand. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i dispositivi brandizzati con Tim e Wind, alla luce del fatto che, secondo quanto riferito dagli esperti del settore, l'aggiornamento ad Android Jelly Bean, in Italia, potrebbe scattare solo durante il mese di marzo.

