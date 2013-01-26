Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S, uscita con un record?

[caption id="attachment_3335" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe far registrare vendite da record, in occasione della sua uscita, almeno stando alle previsioni che sono state portate avanti in questi giorni direttamente da Samsung. Secondo quanto riportato da una testata, Money Today, pare che la casa produttrice abbia addirittura chiesto componenti, prevedendo di vendere qualcosa come 10 milioni di device al mese, durante i primi mesi successivi alla sua uscita sul mercato. E’ importante evidenziare che se i numeri in questione dovessero essere confermati dai fatti, per la prima volta un unico dispositivo Android sarebbe in grado di competere con l’iPhone di Apple, probabilmente anche con il nuovo iPhone 5S. Obiettivi ambiziosi o raggiungibili quelli del Samsung Galaxy S4? Lo sapremo solo durante un’estate caldissima per l’intero settore smartphone, forse giunto ad una svolta.