Samsung Galaxy S3 no brand, aggiornamento Jelly Bean sospeso

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 no brand vede temporaneamente sospeso l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, almeno per quanto concerne coloro che intendevano e che intendono effettuare l'operazione via OTA, stando a quanto comunicato in queste ore dalla stessa casa produttrice su Facebook. Eccessivo, infatti, il numero di richieste da parte degli stessi utenti, al punto tale che i server Samsung hanno ceduto. Insomma, in poche ore si è passati dalla richiesta di riprovare in un secondo momento, al messaggio con il quale veniva comunicato che in quel momento non risultavano update disponibili. Come confermato dall'azienda, in ogni caso, la questione sarà risolta in pochissimo tempo e in queste ore dovrebbe essere già possibile effettuare l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per i Samsung Galaxy S3 no brand.