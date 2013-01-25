Caricamento...

Jelly Bean Galaxy S3 no brand, aggiornamento via OTA non più disponibile?

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2013

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 no brand sta facendo registrare molti più problemi di quanto fosse lecito immaginare, per quanto concerne l'aggiornamento via OTA da parte degli utenti. Come ormai noto, infatti, è questa la modalità di download preferita non solo dagli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand, ma di tutti coloro che dispongono di uno smartphone di nuova generazione. In particolare, se fino a ieri è risultato quasi sempre impossibile effettuare l'aggiornamento Galaxy S3 nella suddetta modalità, da qualche ora molti utenti segnalano addirittura di non riscontrare la disponibilità di alcun aggiornamento nella sezione apposita, come del resto era stato anticipato già in questa pagina. Insomma, tutti coloro che intendono effettuare il download di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3 no brand dovranno armarsi di tanta pazienza.

Redazione Avatar

Redazione

