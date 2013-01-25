Aggiornamento Galaxy S3 Tim, resta il mistero di Jelly Bean 4.1.2

[caption id="attachment_2601" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3 Tim"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Tim ancora non disponibile, ma soprattutto ancora senza una data di uscita, secondo quanto emerso in questi giorni dalla pagina Facebook, di quello che resta ancora oggi l’operatore con un maggiore bacino d’utenza, ma che ancora oggi non può contare su Android Jelly Bean 4.1.2. Le richieste di informazioni da parte degli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S3 Tim, più in particolare, sono diventate decisamente più intense dopo che, mercoledì mattina, l’aggiornamento Galaxy S3 per i no brand è stato reso disponibile per gli utenti. In concomitanza con l’evento in questione, tuttavia, Tim ha iniziato a non fornire ulteriori feedback sulla questione, rafforzando la sensazione che il device sarà pronto solo nelle prossime settimane per accogliere Android Jelly Bean 4.1.2.