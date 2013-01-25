Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: ecco dove è disponibile
di Redazione
25/01/2013
Il Samsung Galaxy S2 riceve l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche in Cina. E’ questa la principale novità che è emersa in questi giorni, relativamente ad uno dei device più chiacchierati degli ultimi tempi, per quanto concerne il rilascio di un importante update. Se da un lato è ancora impossibile prevedere quali saranno i tempi per il rilascio dell’aggiornamento in Italia, allo stesso tempo è incoraggiante che il Samsung Galaxy S2 stia iniziando a ricevere l’update anche in altri Paesi, dopo che il tutto aveva avuto il via nei giorni scorsi in Spagna, senza dimenticare che anche diversi utenti residenti nel Regno Unito giurano di aver effettuato l’aggiornamento del Samsung Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.1.2. Insomma, non si può fare altro che armarsi di pazienza, in attesa dell’aggiornamento Galaxy S2 in Italia.
