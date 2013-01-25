Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: ecco dove è disponibile

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il Samsung Galaxy S2 riceve l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche in Cina. E’ questa la principale novità che è emersa in questi giorni, relativamente ad uno dei device più chiacchierati degli ultimi tempi, per quanto concerne il rilascio di un importante update. Se da un lato è ancora impossibile prevedere quali saranno i tempi per il rilascio dell’aggiornamento in Italia, allo stesso tempo è incoraggiante che il Samsung Galaxy S2 stia iniziando a ricevere l’update anche in altri Paesi, dopo che il tutto aveva avuto il via nei giorni scorsi in Spagna, senza dimenticare che anche diversi utenti residenti nel Regno Unito giurano di aver effettuato l’aggiornamento del Samsung Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.1.2. Insomma, non si può fare altro che armarsi di pazienza, in attesa dell’aggiornamento Galaxy S2 in Italia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 Tim, resta il mistero di Jelly Bean 4.1.2

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, caratteristiche display: ecco i miglioramenti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014