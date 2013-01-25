Samsung Galaxy S4, caratteristiche display: ecco i miglioramenti

[caption id="attachment_3404" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 display"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe vedere nelle caratteristiche del display il proprio punto di forza. Questo, almeno, quanto trapelato dal web nel corso delle ultime ore, considerando che a sbilanciarsi sarebbe stato questa volta addirittura un portavoce della casa produttrice, sicuro del fatto che l'azienda sia riuscita nel suo intento di migliorare ulteriormente la risoluzione dello schermo, rispetto agli standard antecedenti alla produzione del Samsung Galaxy S4. Nello specifico, pare che la casa produttrice coreana abbia trovato un sistema per portare la densità dei pixel fino a 440ppi, superando addirittura le performance dell'iPad di nuova generazione e aprendo una nuova frontiera nel settore smartphone, che potrebbe essere inaugurata proprio ad aprile, quando, secondo le ultime indiscrezioni, si terrà la presentazione dello stesso Samsung Galaxy S4.