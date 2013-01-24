Caricamento...

Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: quando in Italia?

24/01/2013

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean"]Samsung Galaxy S2 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 gradualmente, come abbiamo notato in diverse circostanze, durante gli ultimi mesi, con il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2, almeno osservando l’approccio della casa produttrice nel corso delle ultime ore. Nello specifico, il fatto che, al momento, il test sul campo da parte dell’azienda sia stato condotto solo su parte dei Samsung Galaxy S2 commercializzati in Spagna, la dice lunga sul fatto che il brand coreano non ha alcuna intenzione di prendersi dei rischi, cercando di individuare immediatamente eventuali bug per questo aggiornamento Galaxy S2, prima di passare alla rapida diffusione negli altri Paesi. Chiaro che tale approccio allungherà l’attesa degli utenti per Android Jelly Bean 4.1.2, che dispongono di un Samsung Galaxy S2 in Italia.

