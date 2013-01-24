Caricamento...

Samsung Galaxy S4, data presentazione il 22 marzo?

24/01/2013

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede la data di presentazione fissata il prossimo 22 marzo? E' questa una delle ultime voci che ha preso piede in Rete in queste ore, a margine della notizia che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri in quest'articolo, relativamente alla possibile uscita del tanto atteso smartphone il 15 aprile. A quanto pare, dunque, va esclusa la possibile apparizione del Samsung Galaxy S4 in occasione del Mobile World Congress, come invece ipotizzato da SamMobile, durante l'evento che si terrà il prossimo mese a Barcellona. La scelta di Samsung, come avvenuto con il Samsung Galaxy S3, sarebbe quella di concepire un evento apposito per il Samsung Galaxy S4, con l'appuntamento che potrebbe essere fissato a San Francisco, anche se maggiori dettagli emergeranno solo durante le prossime settimane.

