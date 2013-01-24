Aggiornamento Galaxy S3 no brand, Jelly Bean 4.1.2 difficile via OTA

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 no brand disponibile ormai da un giorno, per quanto riguarda il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, anche se dobbiamo registrare in queste ore una certa difficoltà nel portare a termine il suddetto update via OTA, come del resto era ampiamente prevedibile. Ripercorrendo quanto avvenuto poco meno di tre mesi fa, infatti, gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand riscontrano nella quasi totalità dei casi l'intasamento dei server (ci abbiamo provato anche noi), con il chiaro invito a riprovare ad effettuare la medesima operazione in un altro momento. Insomma, la strada prediletta per gli utenti, a proposito del download degli aggiornamenti, al momento non può essere percorsa, ma a breve la situazione dell'aggiornamento Galaxy S3 via OTA dovrebbe sbloccarsi.