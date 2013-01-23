Samsung Galaxy S3 no brand, uscita Android Jelly Bean 4.1.2: ecco il download

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 no brand vede finalmente in uscita l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Mancano ancora notizie ufficiali e, complice anche lo start del medesimo update per il Samsung Galaxy S2, da questa mattina risulta davvero difficile collegarsi a SamMobile, sempre in prima linea sotto questo punto di vista. In questi minuti, in ogni caso, siamo riusciti ad ottenere dalla stessa fonte il link al download dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3 no brand, fermo restando che, almeno per ora, è assolutamente impossibile risalire al changelog ufficiale dell'update, considerando che tra una versione e l'altra del device potrebbero esserci delle differenze nelle funzionalità introdotte. Non dovrebbe essere messa in discussione, in ogni caso, la presenza del multi view.